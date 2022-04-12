Скопье, , 21:06 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 11 апреля сообщила о том, что большая часть оборонного бюджета была потрачена на закупку нового высокотехнологичного оборудования.

Министр обороны Македонии Славянка Петровска mod.gov.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, уже в июне в страну прибудут первые поставки БТР из США.

Всего план государственных закупок в сфере вооружения включает восемь проектов по повышению мощностей легкой пехоты и артиллерии. Заявление было сделано Петровской на полигоне Криволак в день встречи с высокопоставленными гостями в рамках учений BLESOK 22.