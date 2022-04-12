Скопье, 12 апреля 2022, 21:06 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 11 апреля сообщила о том, что большая часть оборонного бюджета была потрачена на закупку нового высокотехнологичного оборудования.

Министр обороны Македонии Славянка Петровска
Министр обороны Македонии Славянка Петровска
mod.gov.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, уже в июне в страну прибудут первые поставки БТР из США.

Всего план государственных закупок в сфере вооружения включает восемь проектов по повышению мощностей легкой пехоты и артиллерии. Заявление было сделано Петровской на полигоне Криволак в день встречи с высокопоставленными гостями в рамках учений BLESOK 22.