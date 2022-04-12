Приштина, , 23:19 — REGNUM Министр окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры Косово Либурн Алиу ответил на обвинения политического лидера албанцев в Центральной Сербии Шчиприма Арифи в попытке вмешательства и давления на албанских политиков в стране.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, Арифи заявил, что еще до парламентских выборов в Сербии 3 апреля призывал албанские партии на юге Сербии к консолидации и составлению единого избирательного списка, однако Арифи отказался присоединить свою «Альтернативу за перемены» к албанской коалиции. Спустя пять дней по завершении выборов Арифи организовал смещение своей политической противницы Ардиты Синани с поста мэра Прешево.

Алиу выразил надежду на то, что Арифи в дальнейшем проявит готовность к сотрудничеству с косовскими властями, поскольку до настоящего момента он совершенно не шел на контакт с Приштиной, при этом сотрудничая с Тираной.

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