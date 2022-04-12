Санкт-Петербург, , 20:40 — REGNUM Певица Айза-Лилуна Ай (в прошлом Айза Долматова) рассказала о проблемах с бизнесом в связи с политической и экономической ситуацией в стране. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного аккаунта в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Айза Долматова Скриншот с YouTube

Один из подписчиков Айзы спросил, насколько вероятно закрытие в Санкт-Петербурге одного из салонов красоты, которым певица владеет. «Такие разговоры ведутся… Не буду скрывать. Мы не знаем, как выжить», — призналась артистка.

Ранее Айза не могла вылететь из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланки. Певица рассказала подписчикам, что авиакомпания Srilanka Airlines отменила её рейс «без объяснения причин и без возврата денег» — на билеты она потратила 300 тыс. рублей.

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