Люксембург, 13 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок 12 апреля заявила о том, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз должны начаться в первой половине 2022 года, поскольку даже эти сроки уже давно стали запоздалыми.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано на встрече глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

Напомним, Болгария продолжает блокировать начало переговоров о вступлении для Северной Македонии и находящейся в связке с ней Албанией в течение нескольких лет.

По словам Бербок, ее болгарская коллега Теодора Генчовска в ходе личной встречи согласилась с ней в оценке значимости начала переговоров о вступлении двух стран на фоне украинского кризиса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бербок призвала Сербию присоединиться к санкциям против России ради вступления в Евросоюз.