Скопье, , 21:50 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2290 образцов выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, из них 27 — повторные. Также в стране зарегистрировано 246 случаев выздоровления. Об этом 12 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония Pudelek

По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрированы еще три летальных исхода, произошедших ранее. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 307 967 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9256, 297 600 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1111 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

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