Тирана, , 22:54 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 877 человек выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 63 пациентов. Об этом сообщило вечером 12 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания MK-CH1

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 272 случая заражения коронавирусом, 270 411 человек излечились, скончались 3494 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 461 активный случай заболевания, 203 из которых приходится на Тирану. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже около месяца.

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