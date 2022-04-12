Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Как сообщает экс-пресс-атташе национальной сборной России по футболу Илья Казаков, санкт-петербургский «Зенит» в ближайшее трансферное окно планирует подписать сразу трех футболистов.

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По информации источника, «Зенит» интересуется атакующим полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым, а также двумя футболистами «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым и Дмитрием Бариновым.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 28-ми матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Текущее соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.