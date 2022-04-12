Рим, 12 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Стоимость электричества для предприятий Италии в марте 2022 года в сравнении с показателем годичной давности выросла на 500%, передает 12 апреля Affari Italiani со ссылкой на данные профильных служб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Цена на газ для предприятий за тот же период увеличилась в восемь раз.

В 2022 году в Италии значительно выросла стоимость газа, электричества, цены на бензин. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,7%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.