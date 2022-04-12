Москва, 12 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Два беспилотника украинских нацистов были сбиты в воздушном пространстве над Николаевом и Очаковом, сообщил вечером 12 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Беспилотные аппараты были сбиты средствами ПВО, уточнил он.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.