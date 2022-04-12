Сыктывкар, 12 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Коми отмечен резкий рост доходов от лесопользования. Об этом в своем видеообращении к жителям республики заявил глава региона Владимир Уйба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«В 2021 году Республика Коми увеличила доход от использования лесов, в бюджетную систему страны поступило на 900 млн рублей больше, чем в 2020 году. Рост составил 29%. Всего за 2021 год заработали на лесопользовании более 4 млрд рублей, из которых 2,3 млрд поступили в федеральный бюджет, оставшиеся 1,7 млрд — в региональный», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми оштрафовали бывшего министра природных ресурсов.