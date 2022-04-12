Москва, 12 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Склады боеприпасов и районы сосредоточения боевой техники укронацистов были целями оперативно-тактической авиации ВКС России, сообщил вечером 12 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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За день были нанесены удары по 38 военным объектам Украины.

«Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», — рассказал Конашенков.