12 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:52 — REGNUM Штат Нью-Джерси, США, одобрил легальную продажу марихуаны спустя полтора года после того, как жители проголосовали за легализацию наркотика. Разрешение на продажу получили семь компаний, производящих медицинскую марихуану. Новость является противоречивой, с одной стороны, вызывая одобрение избирателей демократов и, с другой стороны, смущая республиканцев, которые относятся к легализации с большим скептицизмом. При этом Демократическая партия всячески поддерживает законодательное разрешение на продажу наркотика, оправдывая это стремлением создать новые рабочие места. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

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«Подождите, пока в казну штата не поступят налоговые поступления, а рекреационное употребление не стимулирует ресторанный бизнес и его налоговые поступления, создавая дополнительные рабочие места. Рекреационный каннабис действительно является экономическим ускорителем», — считает Jamie R.

«Это давно назрело; преследование людей за курение марихуаны, в то время как алкоголь легален (и им злоупотребляют), не имеет смысла. Я снова горжусь тем, что я жительница Джерси», — указывает G F.

«Они должны разрешить взрослым выращивать свои собственные растения. Это было бы полной свободой, так же как люди могут выращивать свои собственные помидоры», — уверен Thomas Payne.

«В штате Вашингтон это высококонкурентный рынок», — рассказывает Alan P Sanders.

«Это большая ошибка для штата Нью-Джерси. Марихуана должна быть в свободном доступе только для людей с серьезными и подтвержденными медицинскими показаниями. Налоговые поступления от легального рекреационного использования, скорее всего, будут поглощены социальной дисфункцией, которая обязательно последует за этим», — размышляет Dave.

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«Даже для «рекреационного» использования они будут каждый раз брать ваши водительские права и записывать ваши покупательские привычки. Будьте бдительны», — советует Roger.

«Правительство на этом обогатится, поэтому в Нью-Джерси и пытаются побыстрее начать это дело. Массачусетс получил вдвое больше налоговых поступлений от травки, чем от алкоголя», — напоминает NYTimes Citizen.

«Идея разрешить винным магазинам продавать марихуану, безусловно, заслуживает внимания. Лично я не думаю, что это хорошая идея, потому что алкоголь и наркотики — это два совершенно разных вещества. Одно существует со дня открытия США — простите за те засушливые годы и все такое, — а другая появилась совсем недавно. Штаты и общины по праву проявляют осторожность.

Предположение, что это улучшит экономику, не отменяет того, что это еще одна тема для дискуссии. Вспомните также о сообществах, которые сильно пострадали от наркотиков. Тема серьезная, и будет глупо, если все штаты внезапно легализуют марихуану», — объясняет Braden.

Ранее сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и еще два высокопоставленных политика от партии демократов разработали законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны в рамках федерального закона. Политики используют свой вес, чтобы положить конец продолжавшейся десятилетиями войне за легализацию наркотика.

Новый закон предполагает исключить марихуану из Закона о контролируемых веществах и начать облагать ее налогами. Это подразумевает под собой развитие отрасли, которая в течение многих лет сталкивалась с неопределенностью. Хотя решающее слово в этом вопросе оставят за штатами, предприятия и частные лица впервые смогут продавать и потреблять марихуану без риска федерального наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в штате Калифорния (США) разрешена официальная торговля марихуаной. Приобретать марихуану могут люди, чей возраст превышает 21 год. Теперь они могут использовать наркотик в рекреационных целях.

Торговать марихуаной может магазин, который приобрел лицензию у местных властей и у регулирующих органов Калифорнии.

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