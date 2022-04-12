Москва, 12 апреля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Блогер Маха Горячёва не будет общаться с подписчиками на русском языке. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Скриншот видео на YouTube Маха Горячёва

Горячёва заявила, что все посты будет публиковать на английском языке. Позже она добавила, что в её контенте будут присутствовать русские субтитры.

Блогер не назвала причину, по которой решила перестать общаться на родном языке. Поклонники Горячёвой предполагают, что таким образом она пытается привлечь иностранную аудиторию после ограничения работы TikTok для российских пользователей и блокировки в стране Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИА REGNUM напоминает, что Маха Горячёва является участницей команды TikTok-дома Dream Team House. Она присоединилась к блогерскому коллективу в марте 2020 года.