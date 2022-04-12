Ростов-на-Дону, , 20:35 — REGNUM Сотрудники МАПП «Куйбышево» не пропустили через границу груз, предназначенный для защитников Донбасса. На экспертизу, которая должна занять примерно месяц, были отправлены две бронеплиты в бронежилет, беспилотный летательный аппарат-фантом, православная икона и крышки ствольной коробки на автомат Калашникова. Всё это не является боевой техникой, отмечают добровольцы.

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О случившейся заминке на пункте пропуска в своём телеграм-канале сообщил Vладлен ТатарZкий, сопровождавший груз в Донбасс. По его словам, проверку, не военного ли назначения груз, можно провести буквально за пять минут. Перевозимую технику, гражданские квадрокоптеры, в частности, можно купить в любом магазине электроники и бытовой техники. Деньги на покупку собирали, что называется, всем миром. На крышки ствольной коробки на автомат Калашникова, которые были куплены на пожертвования, можно закрепить тепловизор, предназначенный для ночного наблюдения. Образ святого, изображённого на иконе, очень важен для верующих людей.

Как отмечает доброволец, действия сотрудников таможни похожи на диверсию, так как они, по сути, отказали в помощи своим землякам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Снаряжение для добровольцев и ополчения Донбасса закупаются на пожертвования. Дело в том, что ДНР и ЛНР не могут в полной мере обеспечить свои войска современным вооружением, которое так необходимо для эффективного боя с украинскими нацистами и минимизации потерь. В этом смысле, снаряжение, закупленное на пожертвования, играет немаловажную роль и вносит вклад в победу.

Авторы телеграм-канала «Тройка», на котором также была размещена информация о произошедшем инциденте на МАПП «Куйбышево», рассказали, что им даже поступило предложение удалить пост с информацией об этом случае.

По последним данным телеграм-канала «Тройка», вопрос с дроном, иконой и крышками ствольной коробки будет решён в течение суток. Однако, добровольцы указывают на то, что подобные действия осложняют боевые действия в Донбассе, обезоруживая и отбирая техническое превосходство у добровольцев.

Сколько ещё десятков или сотен грузов не получили защитники Донбасса?