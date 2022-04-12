София, 12 апреля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Новым генеральным директором предприятия «Болгарские железные дороги» (БЖД) избран Ангел Стоянов. Об этом 12 апреля сообщает БТВ.

Железная дорога

Согласно официальной информации, избрание осуществлялось на конкурсной основе. Детали конкурса не разглашаются.

По словам министра транспорта Болгарии Николая Сабева, на данный момент Стонов является «оптимальным руководителем для указанной структуры».

Николай Сабев «Это крупный специалист и знаток, который, кроме железных дорог, прекрасно разбирается в экономике».

Напомним, предыдущий руководитель БЖД Йордан Минчев был уволен с занимаемой должности из-за принципиальных разногласий с представителями правительства Болгарии по вопросам реорганизации железнодорожной отрасли страны.