Москва, , 20:09 — REGNUM В районе Попасной российская артиллерия нанесла удары по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил вечером 12 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская артиллерия ведёт огонь Mil.ru

Уничтожены свыше 120 украинских нацистов, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей.

«В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.

В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения», — рассказал Конашенков.

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