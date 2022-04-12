Москва, 12 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В России вводится новая мера, направленная на ослабление административного давления на граждан, а также на бизнес. О ней объявил 12 апреля глава правительства Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

По его словам, на три года в стране продлевается действия тех водительских удостоверений, которые в течение ближайших двух лет (2022–2023 гг.) подлежали замене.

То есть автоматически на три года продлеваются все водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. Кроме того, в РФ вводится продление ряда других документов.