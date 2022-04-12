Нижневартовск, Югра, , 20:02 — REGNUM В Югре адвокат обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции и его оскорблении. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Эмблема СКР

По версии следствия вечером 20 октября 2021 года в Нижневартовске адвокат в пьяном состоянии позвонил в полицию о подозрительном мужчине, который, по его мнению, распространяет наркотики. Когда полицейские приехали, обвиняемый отказался дать объяснения о причинах вызова и оскорбил правоохранителя. Пока доставляли адвоката до участка, он распустил руки и нанёс не менее трёх ударов руками в область груди сотрудника.

Адвокат обвиняется по ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ («Применение насилия и оскорбление представителя власти»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске адвокат и ещё три местных жителя осуждены за мошенничество.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске адвоката осудили за покушение на мошенничество