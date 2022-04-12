Москва, 12 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Блогер Дава (Давид Манукян) анонсировал свой трек под названием «В детстве было проще». Он рассказал о выходе новой песни в своих соцсетях 12 апреля.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

«В последнее время я мало делюсь с вами своей жизнью. Хочу рассказать больше, но буду делать это через творчество. Этот трек очень важен для меня», — написал Дава. Премьера песни состоится в ночь с 14 на 15 апреля 2022 года.

Ранее певица Ольга Бузова поделилась в своих соцсетях, что скучает по бывшему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну. «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность», — заявила она.