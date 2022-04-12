Донецк, , 19:52 — REGNUM Подразделения Народной милиции ДНР за сутки уничтожили 67 украинских нацистов и несколько единиц боевой техники, сообщает 12 апреля военное ведомство Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале.

Памятник детям Донбасса © Миссия «Сути времени» в ДНР

Кроме живой силы противника, уничтожены две САУ, две бронемашины и одни грузовик.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», два бронированных и одно грузовое транспортные средства», — указано в сообщении НМ ДНР.

В качестве трофеев захвачены две боевые машины пехоты, четыре 120-мм миномёта и три грузовика с боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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