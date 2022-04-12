Москва, 12 апреля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова представила новую песню под названием «Делать добро». О выходе трека она сообщила в своих соцсетях 12 апреля.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

«Я записала много новых треков, но самый актуальный на сегодняшний день из них называется «Делать добро», — считает Бузова. Она отметила, что композиция доступна с 12 апреля только в VK Music. Своей песней певица решила «напомнить всем и каждому, что этим миром правит любовь и добро».

Ранее Ольга Бузова назвала бренд Chanel «нацистским» после того, как компания обязала покупателей подписывать бумаги о том, что они не живут в России. В тексте бумаг Chanel также просит отказаться от ношения их продукции на территории РФ.