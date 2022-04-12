Варшава, , 19:46 — REGNUM Пока в России президентом является Владимир Путин, с Москвой не получится говорить по-прежнему («нормально»), заявил 12 апреля в Варшаве германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Путин и Штайнмайер Kremlin.ru

Комментируя проведение ВС России спецоперации на Украине, президент Германии заявил, что Западу придётся нелегко, якобы западным странам придётся из-за России «нести ношу».

Он также заявил, что «возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно». Президент Германии добавил, что российские военные якобы совершают на Украине преступления.

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