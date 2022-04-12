Нарьян-Мар, 12 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный принял участие в подписании пятистороннего соглашения по реализации проекта, предусматривающего строительство глубоководного порта Индига и железнодорожной магистрали.

Adm-nao.ru Индига

«Район Индиги идеален для создания порта. Новый транспортный узел на Северном Тимане станет точкой перевалки большого количества груза. В том числе и титановых руд Пижемского месторождения, угля Воркуты, других полезных ископаемых из северной кладовой России! Строительство железной дороги Сосногорск – Индига и возведение морского порта даст сотни рабочих мест для наших жителей. Этот совместный проект станет локомотивом развития Арктики!», — написал в соцсетях губернатор НАО.

Соглашение предусматривает создание транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры для воспроизводства минерально-сырьевой базы, освоения месторождений полезных ископаемых и развития горнорудных проектов на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми, а также обеспечения выхода железнодорожного сообщения на Северный морской путь через глубоководный морской порт Индига.

Как сообщало ИА REGNUM, глубоководный порт Индига в Ненецком АО будет введен в эксплуатацию к 2025 году.

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