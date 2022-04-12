Москва, 12 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в марте снизился на 17,5%, а за I квартал 2022 года — на 21,6%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

ИА REGNUM Рубль

При этом, согласно оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в марте упал на 20,5%, к евро — на 18,2%.

Номинальный курс рубля в марте снизился по отношению к доллару на 25,4%, а к евро — на 23,3%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.