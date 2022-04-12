Минск, 12 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Белоруссии на ротационной основе усиливают охрану ряда участков границы Белоруссии с Украиной, сообщает 12 апреля белорусское военное ведомство.

Mil.by Вооруженные силы Белоруссии

«Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению участков южной границы страны. Подразделения работают на ротационной основе», — указано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.

В рамках этой операции одна из батальонных тактических групп уже прибыла в Гомельскую область республики.

«Под охрану взяты важные дороги и путепроводы, осуществляется досмотр транспорта, продолжается инженерное оборудование занятых позиций», — сообщают белорусские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить до 10 количество батальонных тактических групп, задействованных в усилении охраны границы с Украиной.