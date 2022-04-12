Астана, 12 апреля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Казахстанская группа «Ирина Кайратовна» представила клип на песню «Майк, кроссовки» в рамках коллаборации с мобильной королевской битвой Free Fire. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Garena.

Скриншот с YouTube Free Fire

«В рамках нашего сотрудничества мы хотели сделать не просто клип — мы настолько вдохновились этой игрой, что решили стать её частью. Видео получилось технологичным и очень ярким», — рассказали участники коллектива. В ролике «Майк, кроссовки» они появились в образах персонажей Free Fire.

Добавим, что благодаря сотрудничеству Free Fire и «Ирины Кайратовны» игроки, принявшие участие во внутриигровом событии «Неоновый рассвет», смогут получить предметы, эксклюзивно доступные в регионе СНГ. В 2021 году партнерами игры становились рэперы Элджей и Jah Khalib, а также исполнитель Slava Marlow.