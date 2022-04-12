Москва, , 19:19 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение престижа профессии учителя, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля, об этом сообщили в партии.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативой предлагается исключить термин «образовательная услуга» из закона об образовании.

Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, указали авторы.

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