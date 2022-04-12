Пловдив, Болгария, 12 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии пресекли работу очередного канала контрабанды сигарет и табачных изделий в страну. Об этом 12 апреля сообщает БНР.

44.мвд.рф Конфискованные сигареты

Согласно официальной информации, соответствующая спецоперация была проведена на окраине одного из крупнейших болгарских городов – Пловдива.

По предварительным данным, правоохранители конфисковали более двух с половиной тысяч коробок сигарет, сигар и упаковок курительных смесей.

Предполагается, что указанный товар был нелегально доставлен из Турции. Общая стоимость изъятой партии оценивается в шесть миллионов левов ($3,34 млн). Ведется следствие.

Напомним, 11 апреля в Пловдиве на городских складах была обнаружена партия контрабандных табачных изделий на сумму в $700 тысяч.