Тюмень, , 19:12 — REGNUM Из аэропорта Тобольска «Ремезов» начинает полеты, а Москву новый перевозчик «ЮВТ Аэро». Первый рейс состоится 25 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Регистратура аэропорта «Ремезов» в Тобольске Rmz.aero

Прямой рейс из Тобольска будет в расписании по понедельникам и четвергам. Полёты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.

Напомним, аэропорт Тобольска «Ремезов» открыт в конце сентября 2021 года и построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнёрстве с правительством Тюменской области. Он принимает и обслуживает воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321.

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