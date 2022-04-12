Тюмень, 12 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Из аэропорта Тобольска «Ремезов» начинает полеты, а Москву новый перевозчик «ЮВТ Аэро». Первый рейс состоится 25 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Rmz.aero Регистратура аэропорта «Ремезов» в Тобольске

Прямой рейс из Тобольска будет в расписании по понедельникам и четвергам. Полёты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.

Напомним, аэропорт Тобольска «Ремезов» открыт в конце сентября 2021 года и построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнёрстве с правительством Тюменской области. Он принимает и обслуживает воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321.