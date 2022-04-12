Миасс, Челябинская область, , 19:08 — REGNUM Жительница Миасса Челябинской области отдала мошеннику 120 тыс. рублей при оплате товара в интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным полиции, гражданка пыталась заказать несколько комплектов одежды. Она перевела деньги на указанный номер банковской карты, но товара не получила.

Недобросовестным продавцом оказался тоже житель Миасса, родившийся в 1994 году. Он пояснил полицейским, что сообщил женщине данные своей карты, а деньги потратил. Теперь ему грозит пять лет заключения.