Вашингтон, 12 апреля 2022, 19:15 — REGNUM Китайское приложение TikTok скорее всего получит в 2022 году более $11 млрд прибыли за счет рекламодателей, что превышает совокупные доходы крупных американских конкурентов Twitter и Snapchat, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Insider Intelligence.
Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, насчитывает более миллиарда активных пользователей, чрезвычайно быстро набирая популярность среди подростков.
Согласно прогнозам, в 2022 году доходы от рекламы в Twitter и Snapchat составят $5,58 млрд и $4,86 млрд соответственно. Это менее $11 млрд, которые прогнозируются для TikTok.
При этом почти $6 млрд доходов TikTok приходит от американских рекламодателей, несмотря на опасения регуляторов США, связанные с возможной кражей данных китайским правительством.
Ранее глава TikTok опроверг информацию о передаче данных американских пользователей китайскому правительству и заявил, что предпринял шаги по защите информации клиентов.
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