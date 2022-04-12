Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Китайское приложение TikTok скорее всего получит в 2022 году более $11 млрд прибыли за счет рекламодателей, что превышает совокупные доходы крупных американских конкурентов Twitter и Snapchat, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Insider Intelligence.

TikTok

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, насчитывает более миллиарда активных пользователей, чрезвычайно быстро набирая популярность среди подростков.

Согласно прогнозам, в 2022 году доходы от рекламы в Twitter и Snapchat составят $5,58 млрд и $4,86 млрд соответственно. Это менее $11 млрд, которые прогнозируются для TikTok.

При этом почти $6 млрд доходов TikTok приходит от американских рекламодателей, несмотря на опасения регуляторов США, связанные с возможной кражей данных китайским правительством.

Ранее глава TikTok опроверг информацию о передаче данных американских пользователей китайскому правительству и заявил, что предпринял шаги по защите информации клиентов.

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