Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Netflix поделился первым трейлером четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом 12 апреля пишет DTF.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

В ролике показали основных героев шоу, а также нового персонажа, которого играет Роберт Инглунд. Действия сериала происходят в трёх локациях — в Калифорнии, Хокинсе и России.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Первая половина выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.

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