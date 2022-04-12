Вашингтон, 12 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Netflix поделился первым трейлером четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом 12 апреля пишет DTF.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

В ролике показали основных героев шоу, а также нового персонажа, которого играет Роберт Инглунд. Действия сериала происходят в трёх локациях — в Калифорнии, Хокинсе и России.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» разделён на две части. Первая половина выйдет 27 мая 2022 года, а вторая — 1 июля.