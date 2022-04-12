Москва, , 18:57 — REGNUM В Бразилии и в Ливане прошёл показ российского художественного фильма о войне в Донбассе в 2014 году «Солнцепёк». Для этого ленту перевели на португальский и на арабский языки.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Картина режиссёров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, премьера которого состоялась в августе прошлого года, рассказывает о первых днях война в Донбассе весной 2014 года.

Украинские неонацисты под видом проведения в ДНР и ЛНР так называемой антитеррористической операции (АТО) устраивали расправу над мирными жителями в духе бандеровских традиций.

Показ фильма, в котором снялись Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Александр Бухаров приурочен к проведению Россией специальной военной операции на Украине.

Эта картина иллюстрирует зрителю, что такое современный нацизм на Украине и с каким ужасом столкнулись в лице украинских нацбатов жители Донбасса.

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