Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Часть сотрудников американского консульства в Шанхае вернуться в США на фоне резкого роста числа заболеваемости COVID-19 в Китае, сообщает Reuters.

Шанхай Dawvon — Pudong

Ранее Госдепартамент США объявил, что часть персонала может добровольно покинуть шанхайское консульство. Теперь же отъезд работников объявлен обязательным.

Напомним, жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса, был введен на территории Шанхая 28 марта, в связи с чем жители города начали протестовать.

Горожанам нельзя покидать свои жилища из-за локдауна и им разносят пищу волонтеры, однако около блок-постов стоят толпы протестующих.

Кроме того, происходят грабежи супермаркетов мародерами, а на улицах скопились огромные кучи мусора, который не вывозится.