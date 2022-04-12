Тула, , 18:39 — REGNUM Агент 30-летнего центрального защитника «Арсенала» Ивана Новосельцева Александр Клюев заявил, что футболист покидает тульский клуб.

Мишкич и Новосельцев Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Иван расторгает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом», — цитирует агента Новосельца издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Иван Новосельцев принял участие в шестнадцати матчах за «пушкарей» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки.

Новосельцев перешел в «Арсенал» 2 июля 2021 года из «Сочи» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.