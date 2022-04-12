Оренбург, , 18:35 — REGNUM Казаки Оренбургского казачьего войска отправились в Донбасс. Добровольцы помогут в обеспечении общественного порядка и охране объектов инфраструктуры на освобождённых территориях ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возглавил группу добровольцев атаман Первого отдела Оренбургского казачьего войска Сергей Слепов. По его словам, казаки получили необходимую экипировку и обмундирование. Необходимую материально-техническую поддержку оказало правительство Оренбургской области. Атаман передал казакам копию знамени Оренбургского войскового казачьего общества.

Автобус с добровольцами выехал из Оренбурга к месту формирования частей на границе России и Украины. Казаки заключат временные контракты на прохождение государственной службы на территории Донбасса.