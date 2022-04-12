Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Субштамм BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» уже несколько недель подряд остается на первом месте по распространению на территории США, сообщает 12 апреля Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным регулятора, по состоянию на 12 апреля в стране на указанный субштамм приходится 85,9% новых случаев заражения.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы вызвал опасения, что новая волна может затронуть и США. Однако эксперты в области здравоохранения полагают, что новая вспышка инфекции маловероятна, поскольку общее число случаев заражения продолжает снижаться после рекордных январских показателей.

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