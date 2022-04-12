Судак, Крым, 12 апреля 2022, 18:24 — REGNUM Директором строящегося в Крыму Университета креативных индустрий, который входит в экосистему проектов «Таврида. АРТ», назначен Павел Трехлеб. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера.
Как говорится в сообщении, Трехлеб займется вопросами развития и функционирования Университета.
ИА REGNUM напоминает, что Павел Трехлеб с 2019 года возглавлял ЦПКиО им. М. Горького. С 2015 по 2019 год он являлся руководителем дирекции проекта парка «Зарядье» и был его первым директором.
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