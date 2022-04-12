Судак, Крым, 12 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Директором строящегося в Крыму Университета креативных индустрий, который входит в экосистему проектов «Таврида. АРТ», назначен Павел Трехлеб. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-службе арт-кластера «Таврида». Павел Трехлеб, директор Университета креативных индустрий

Как говорится в сообщении, Трехлеб займется вопросами развития и функционирования Университета.

Павел Трехлеб, директор Университета креативных индустрий «Среди первоочередных задач, которые стоят передо мной, — формирование команды проекта, координация разработки образовательных программ Университета, функциональное программирование центра и парковой территории, сопровождение проектирования и строительства центра, а также комплексная подготовка образовательного центра к открытию в 2023 году. Также я буду отвечать за дальнейшее развитие корпоративных партнерств проекта»

ИА REGNUM напоминает, что Павел Трехлеб с 2019 года возглавлял ЦПКиО им. М. Горького. С 2015 по 2019 год он являлся руководителем дирекции проекта парка «Зарядье» и был его первым директором.