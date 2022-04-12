Красный Яр, Астраханская область, , 18:24 — REGNUM В Астраханской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего задержан 20-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, в феврале подозреваемый завел ранее знакомого ему 12-летнего несовершеннолетнего в туалет одного из сетевых продуктовых магазинов в селе Красный Яр, после чего совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.