Бухарест, , 18:26 — REGNUM С 13 апреля нынешнего года в Бухаресте и окрестностях столицы Румынии начнет действовать система скидок на проезд в общественном транспорте для студентов высших и средне-специальных учебных заведений. ОБ этом 12 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Кондуктор в общественном транспорте City-yaroslavl.ru

Согласно официальной информации, при предъявлении студенческого билета гражданин сможет осуществлять поездки на городском автобусе, троллейбусе, трамвае и метро за 50% стоимости билета.

«Акция призвана одновременно оказать посильную поддержку молодым людям и поднять престиж городской транспортной системы Бухареста», – говорится в заявлении столичной мэрии.

Предполагается, что в ближайшее время городские власти рассмотрят вопрос о введении в Бухаресте бесплатного проезда для школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки грузовиков перекрыли центр столицы Болгарии