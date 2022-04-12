Бухарест, 12 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. С 13 апреля нынешнего года в Бухаресте и окрестностях столицы Румынии начнет действовать система скидок на проезд в общественном транспорте для студентов высших и средне-специальных учебных заведений. ОБ этом 12 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

City-yaroslavl.ru Кондуктор в общественном транспорте

Согласно официальной информации, при предъявлении студенческого билета гражданин сможет осуществлять поездки на городском автобусе, троллейбусе, трамвае и метро за 50% стоимости билета.

«Акция призвана одновременно оказать посильную поддержку молодым людям и поднять престиж городской транспортной системы Бухареста», – говорится в заявлении столичной мэрии.

Предполагается, что в ближайшее время городские власти рассмотрят вопрос о введении в Бухаресте бесплатного проезда для школьников.