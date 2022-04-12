Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Американский музыкальный лейбл Universal Music получил права на каталог песен короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Это одна из последних сделок в мировой индустрии лейблов, направленных на получение большего дохода от лицензирования и договоров с музыкантами, сообщает 12 апреля Reuters.

Элвис Пресли

Для таких известных исполнителей, как Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Стинг и Нил Даймонд, соглашения с крупными музыкальными компаниями являются хорошей возможностью заработать на своих песнях в конце карьеры.

Ранее американский певец Брюс Спрингстин, написавший такие хиты, как Born in the U. S. A и Rosalita, продал свой каталог пластинок и издательские права студии Sony Music за $500 млн. В минувшем году компания Warner Music приобрела права на каталог Дэвида Боуи, а Боб Дилан продал более 600 песен компании Universal Music примерно за $300 млн.

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