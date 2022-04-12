Златоуст, Челябинская область, , 18:19 — REGNUM В Златоусте Челябинской области перед судом предстанут два жителя Уфы, обвиняемых в хулиганстве. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Криминал, Хулиган Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в сентябре эти граждане и некоторые неустановленные лица прибыли с огнестрельным оружием на территорию шлакового отвала обстреляли находившихся там людей. Также они кидали в граждан камни.

Один человек в результате пострадал. Обвиняемые находятся в СИЗО. Вину за собой они не признали. Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд.