Златоуст, Челябинская область, 12 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области перед судом предстанут два жителя Уфы, обвиняемых в хулиганстве. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Криминал, Хулиган

По данным следствия, в сентябре эти граждане и некоторые неустановленные лица прибыли с огнестрельным оружием на территорию шлакового отвала обстреляли находившихся там людей. Также они кидали в граждан камни.

Один человек в результате пострадал. Обвиняемые находятся в СИЗО. Вину за собой они не признали. Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд.