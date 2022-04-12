Курган, , 18:13 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 26 человек, выписались по выздоровлении 314. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mzur.ru

Всего за сутки выявлено 89 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 12 апреля выявлено 102 558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 789 человек, скончались 1393 пациента (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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