Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Власти Ленинградской области рассматривают возможность бесплатно предоставлять земельные участки компаниям, которые намерены создавать предприятия в рамках программы импортозамещения, сообщил 12 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

Также рассматривается возможность обнуления для таких проектов арендных платежей на срок до восьми-десяти лет.

«Еще одной мерой поддержки должна стать докапитализация наших региональных фондов для облегчения доступа компаний к льготным финансовым ресурсам», — заметил Дрозденко.

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