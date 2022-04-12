Киев, 12 апреля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Патронов не хватает, люди измотаны, каждый день погибало по пять-шесть человек, рассказал журналистам украинский военнослужащий, взятый в плен два дня назад в районе Попасной.

U.S. Army Europe ВСУ

Интервью с ним опубликовало вечером 11 апреля агентство ФАН.

Пленного зовут Николай, с 2014 года он участвовал в карательной операции против народа Донбасса, побывал на позициях в Донецком аэропорту, в память о котором сделал себе татуировку «Кiборг».

Интервью брал Максим Шугалей. Далее мы приводим текст интервью целиком:

Ш: Николай, ты откуда родом?

Н: Со Львовской области.

Ш: А как ты оказался здесь?

Н: В 14-м году попал по мобилизации.

Ш: И ты с 14 года находишься здесь?

Н: Нет, в двадцатом году я дембельнулся. И вот восьмого марта меня опять мобилизовали.

Ш: Скажи, а сейчас ты в составе какого подразделения находился здесь?

Н: Я здесь находился в составе 24 бригады львовской механизированной.

Ш: Со Львова все? Земляки твои, да? Или здесь разные были?

Н: Нет, мобилизованные были все львовские, а контрактники с разных были областей: с Киевской были, Закарпатской, Черниговской.

Н: Я после смены отдыхал в подвале. Прибежал парень с позиций. Сказал, что двое наших двухсотых (убитые), его контузило, надо идти отбивать позиции. Я выскочил с подвала. Так как меня привезли ночью, я не знал днём, где наша находится позиция. Я бежал, останавливался, слышал свист мин. Потом услышал голоса возле дома, побежал на голоса. По мне выпустили две очереди. Я упал, начал кричать: «Не стреляйте, я свой». Потом кто-то вылез из-за забора, сказал: «Давай быстрей, перепрыгивай через забор». Я перепрыгнул, мне сказали: «Бросай оружие!». Я бросил — и вот я оказался здесь.

Ш: А обеспечение, скажи, там, где ты находился, там вас кормили нормально или там уже тяжело как-то было?

Н: Нет, обеспечение… Там с подвозом патронов было тяжело. Люди… Люди были… Ну, как сказать?

Ш: Измотанными?

Н: Измотанные, потому что нас тупо как живое мясо бросали. Каждый день двухсотые, трехсотые (убитые и раненые). Пять-шесть человек в сутки минимум двухсотых (убитых). И опять туда посылали, опять привозили новые партии, опять затыкали дыры, где не хватало людей.

Н: Я думаю, что основная причина в том, что нас столкнули лбами — два народа — американцы. Хотят сделать на Украине свой полигон для военных действий. Потому что умирают с нашей стороны, умирают с этой стороны, люди гибнут. Думаю, надо объединиться и дать ответ этим американцам.

Что ему мешало прийти к такому глубокомысленному выводу раньше, Николай пояснять не стал.